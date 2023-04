Chocoholics opgelet: deze nieuwe chocoladewinkel opent in oude pand Leonidas Arnhem

In herinnering (1934-2023) Beroepsmi­li­tair Wolter ging na zijn pensioen helemaal los op zijn geboorte­dorp Rheden

Wolter van den Brink testte als instructeur in het leger in 1972 de werking van een druppeltje mosterdgas op materiaal én huid. Zijn eigen huid wel te verstaan. Dat hij dat levensgevaarlijke gas in bezit had, was al niet in de haak. Maar dat hij het gebruikte voor onderzoek en als gevolg daarvan zes weken ziek was, werd hem zwaar aangerekend. Hij kreeg een forse uitbrander.