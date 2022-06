Cirque de la Liberté keert terug op de Arnhemse Stadsblokken

Ronkende diesels hebben plaatsge­maakt voor drijvend zonnepark voor zandwin­ning in Haviker­waard

Geen ronkende dieselmotoren meer: zand winnen gebeurt in de Havikerwaard bij De Steeg op zonne-energie. Om dat mogelijk te maken, is een drijvend zonnepark aangelegd ter grootte van drie voetbalvelden. ,,We willen zo duurzaam mogelijk zand winnen’’, verklaart Vivian van de Kamp van K3Delta.

