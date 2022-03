Clemens Cornielje (1958-2022), een betrouwbare bestuurder met negen levens

Uiteindelijk kon hij, weliswaar achter een rollator, lopend en met opgeheven hoofd het provinciehuis verlaten in het voorjaar van 2019. En dat was iets waar het lang niet naar uit gezien had. Cornielje was langer commissaris van de Koning met kanker dan zonder.



In 2005 trad hij aan, in 2010 openbaarde de ziekte zich voor het eerst. Ondanks nieuwe medicijnen keerde de ziekte keer op keer terug, maar Cornielje was de dood ook elke keer weer te slim af. Tot donderdag. Op 63-jarige leeftijd verloor hij deze ongelijke strijd dan toch.