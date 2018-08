Commissaris van de Koning Cornielje legt werk neer vanwege ziekte

Hoelang het gaat duren voordat hij weer is hersteld, is nog onbekend. Gedeputeerde Jan Markink, als loco-commissaris, neemt een deel van de taken van Cornielje voorlopig over.



Cornielje vecht al jaren tegen kanker. Sinds 2010 kampt hij met de ziekte, die in zijn longen begon. Na een slechte periode in 2012 is hij daar dankzij nieuwe behandelmethoden vrij goed van hersteld. Begin vorig jaar werd echter bekend dat hij een hersentumor heeft en dat de prognose niet goed is.