Commotie om niet meer naakt mogen douchen in zwembad: ‘Zijn het niet meer gewend een bloot lichaam te zien’

Naakt onder de douche taboe bij Arnhemse binnenba­den: ‘Dat heeft nooit tot discussie geleid’

Wel of niet naakt onder de douche in het zwembad? In openluchtbad Klarenbeek is bloot douchen per direct verboden. In de zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen is dat al jaren zo. ,,Douchen mag, maar wel met badkleding aan.”