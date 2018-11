Compagnon van bij toeval doodgeschoten Arnhemmer: ‘Max heeft nog nooit kruimeltje wiet gezien’

Arnhem krijgt eerste ‘roze kerstmarkt’ met verkiezing voor dragqueens en veel blingbling

15 november ARNHEM - De Vereniging Gay Arnhem houdt op 15 en 16 december, onder de naam Winter Avenue Arnhem, een ‘roze kerstmarkt’ op het Jansplein in Arnhem. In eerste instantie bedoeld voor alle homoseksuele mensen in de regio. ,,Maar iedereen is van harte welkom.”