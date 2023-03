Conflict na conflict in het buitengebied om varkensbedrijven: ‘De mensen trekken het niet meer’

MET VIDEO Politie­agent Stef van Bureau Arnhem geeft gastles over geld: ‘Ik wil jongeren erop wijzen dat er gevaren op de loer liggen’

De Week van het Geld is weer begonnen. Op middelbare school ’t Venster in Arnhem was dinsdagmiddag politieagent Stef Zanderink te gast, bekend van Bureau Arnhem, om te praten over financiële verleidingen waar de jeugd tegenwoordig voor moet waken. ,,Stelen is een serieuze zaak.”