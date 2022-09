Conflict over herstel van verloederde pastorie in Elden: ‘Illegale sloop wordt via vergunning gelegaliseerd’

Verdriet van Elden duurt al 21 jaar: ‘Het is een bouwval, echt heel erg’

ARNHEM - De gevoelstemperatuur in Elden ligt ver onder nul nu de voormalige pastorie 21 jaar na verkoop nog altijd in vervallen staat verkeert. De kerk is woedend, de buurvrouw verdrietig en de eigenaar sust de boel.

