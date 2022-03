Consult en operatie van staar in één dag in Rijnstate: ‘Minder vaak naar het ziekenhuis door one-stop-shop behandeloptie’

Voor de Russische studente Lina is nu alles veranderd: ‘Maar ik ben meer dan de kleur van mijn paspoort’

,,Ben ik nu fout?’’ Lina (20) is Russisch. Ze studeert sinds september communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met plezier. Maar sinds haar land Oekraïne is binnen gevallen, weet ze niet of ze dat kan blijven doen. ,,Ik weet niet eens of ik volgende week nog wel geld heb om te kunnen eten.’’

11:58