Criminelen verdienen grof geld met illegale hondengevechten

Makro in Duiven gelauwerd als beste sociale ondernemer van Gelderland

14 maart ARNHEM - De Makro in Duiven is uitgeroepen tot ‘beste inclusieve ondernemer’ van Gelderland. Dit omdat het bedrijf als inspirerend voorbeeld geldt voor alle werkgevers die hun best doen om personeel met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en op te leiden.