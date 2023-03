Culinair festival ArnhemProeft! naar de Markt

ArnhemProeft! kon vorig jaar niet doorgaan omdat de gemeente geen vergunning verstrekte voor het festival in het Musispark. Dit had te maken met de aanleg van riolering en de kans dat het park zou beschadigen.



Arnhem Proeft! is in 2023 dan ook niet in het Musispark, maar enkele honderden meters verderop in de Arnhemse binnenstad: op de Markt.