Cultuur vaag? Niet als het aan Uitnacht-organisatoren Alberto en Jurriën ligt: ‘Wij houden het kort en bondig’

Arnhemse Uitnacht transfor­meert in festival: verdeeld over drie ‘bubbels’ in de stad, van tango tot robotge­vecht

ARNHEM - De naam verandert nauwelijks: van Arnhemse Uitnacht, naar Uitnacht Arnhem, maar het visitekaartje van de Arnhemse cultuursector is wel in een nieuw jasje gestoken. Twee dansers van Introdans hebben ditmaal de touwtjes in handen en kiezen voor drie ‘bubbels’ in de stad, met festivalsfeer.

21 december