Cursus Blaf: ‘Hondenbezitters groeten elkaar, als buschauffeurs’

Frustratie over vooruit­gang bouwidee voor Arnhemse buurt: ‘Bijna wil ik de wethouder hier over de tafel halen’

De frustratie rond een eerste opzet voor nieuwbouw bij de Schaapsdrift en omgeving in Arnhem loopt hoog op. Zowel bij bewoners als raadsleden. Na vijf vergaderingen over een zogenoemde startnotitie is nog voor niemand helemaal duidelijk welke kant het op gaat met het idee voor onder meer vijfhonderd tot duizend nieuwe huizen in de buurt.