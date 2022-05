D66 Arnhem schuift Nermina Kundić naar voren als wethouder: ‘Ze is groen-progressief’

OMLEIDINGEN Knooppunt Velper­broek heel weekend op slot voor nieuw ‘stinkas­falt’ uit Nijmegen

ARNHEM/ VELP - Rijkswaterstaat waarschuwt er al weken voor, maar vanaf vrijdagavond is knooppunt Velperbroek in Arnhem voor alle verkeer afgesloten voor wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat brengt nieuw speciaal asfalt aan van APN in Nijmegen. Daarover is ophef over mogelijke stankoverlast bij de productie.

