D66-Statenlid Antoon Kanis over zijn stikstofmotie: ‘Dat was wel even een gaaf moment’

Uw motie om de stikstofplannen wel te steunen is unaniem aangenomen, had u dat verwacht?

,,Laat ik zo zeggen; ik had al wel het idee dat ik met die motie het sentiment van de partij redelijk te pakken had. Het programma van het congres stond al vast, maar last minute zijn daar nog zaken, waaronder stikstof aan toegevoegd.



Ik had wel verwacht dat er veel steun zou zijn voor de motie. Ik stond zelf op het podium en zag dat van de vijfhonderd man niemand tegenstemde. Dat was wel even een gaaf moment.”