Daders plofkraak juwelier Paul van Zeeland stoppen in twee minuten hun tassen vol

De volgende ochtend is het in de juwelierszaak één grote puinhoop. Wat de daders precies meegenomen hebben, is nog niet duidelijk. Tussen het kapotte glas op de grond en in de kasten liggen nog heel wat colliers, ringen, armbanden en horloges. ,,We gaan eerst het glas opruimen", zegt Grandia. ,,Daarna kunnen we inventariseren wat we missen.”



Ook Karin van Zeeland (78) loopt rond in de zaak. De weduwe van de vier jaar geleden overleden ‘betaalbare juwelier’ Paul van Zeeland is zelf een van de bewoners van de winkelvilla. ,,Ik werd wakker van de knal", vertelt ze. Het alarm ging meteen af. ,,Ik heb die mannen weg zien lopen in de richting van het nieuwe wijkje dat verderop in aanbouw is.” Mogelijk hadden de daders een auto staan in de buurt van het bouwterrein. ,,Ze hadden mutsen op, het leken wel kabouters", zegt Van Zeeland.