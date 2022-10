Dappere helden Anton en Anansi in Focus Filmtheater Arnhem en Nederlands Openluchtmuseum

ARNHEM - Oktober is de Maand van de Geschiedenis, een mooie aanleiding is om een keuze te maken uit een of meer van de meer dan vijfhonderd activiteiten in het hele land. In Arnhem trekken Focus Filmtheater en het Nederlands Openluchtmuseum samen op. Dat resulteert in twee bijzondere voorstellingen.

In Focus Filmtheater begint komende zondagochtend vanaf 11.00 uur een kinderprogramma rondom de kleurrijke film De avonturen van Anansi de Spin (4+). Schrijver Iven Cudogham (die we kennen van het tv-programma Een huis vol) komt naar het theater voor een voorleessessie voor kleintjes. Omdat hij vindt dat ook kinderen in Nederland kennis moeten maken met Anansi.

„Iven leest voor uit de door hem geschreven kinderboeken over de spin”, zegt programmamaker Liesbeth Niemans van het Openluchtmuseum. „Anansiverhalen zijn sprookjes uit West-Afrika die door de slavernij onder meer in Suriname, de Antillen en het Caribisch gebied terechtkwamen. Ze werden een-op-een doorverteld en steeds een beetje aangepast. Iedereen kent ze, maar het gekke is dat in Nederland en Europa nog maar weinig mensen van Anansi hebben gehoord.”

Quote Iedereen kent Anansiver­ha­len, maar het gekke is dat er nog maar weinig mensen in Europa van hebben gehoord Iven Cudogham

Anansi-verhalen gaan vooral over dapperheid. De mythische spin Anansi eist daarin een heldenrol op. Bezoekers van het Openluchtmuseum maakten overigens al kennis met het fenomeen, in het museum staat een Anansi-boom waar je naar de verhalen uit de Afro-Caribische vertelcultuur kunt luisteren.

Anansi is de held

Maar zondag zijn ze dus ook op een andere plek te horen: in Focus Filmtheater waar Iven Cudogham zijn Anansi’s op een eenvoudige, vriendelijke en vooral aanstekelijke manier voor kleuters voorleest. Na Anansi de spin en de gulzige tijger die eerder verschenen, vertelt Cudogham net zo aanstekelijk en met humor over de touwtrekwedstrijd die de spin aangaat met een olifant, om te bewijzen dat hij de sterkste is.

„Alle verhalen bevatten een boodschap”, weet Niemans. „Ze spelen zich af in de dierenwereld en gaan vooral over moed. Anansi is daarbij altijd de held.”

Volledig scherm Still uit ‘De avonturen van Anansi de Spin’. © Archiefbeeld

Na de voorleessessie worden korte animaties getoond. Voor die animatiefilmpjes werden de verhalen door Cudogham bewerkt. Daarbij kwam de inspiratie van zijn zeven kinderen. De wereld van Anansi zit vol avonturen die de spin beleeft met zijn vrouw, kinderen en vrienden Schildpad, Aap, Otter en Olifant.

„Na afloop krijgen kleintjes in de foyer van het filmhuis nog een creatieve opdracht -ze maken een spin- onder leiding van onze verhalenverteller Joyce van Steenveldt-Liecie.”

‘Wij slaven van Suriname’

Voor het volwassen publiek wordt zondagmiddag vanaf 16.00 uur de documentaire Anton de Kom, wij slaven van Suriname van Frank Zichem vertoond, met een inleiding door Hubert Slings van het Nederlands Openluchtmuseum en Barbara Esseboom van Keti Koti Arnhem. In het Nederlands Openluchtmuseum is nu de tentoonstelling Anton de Kom – schrijver, strijder, wegbereider te zien.

Anton de Kom (1898-1945) was een voorvechter van vakbonds- en mensenrechten. De titel Wij slaven van Suriname verwijst naar het boek dat deze Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld in 1934 schreef. De Koms grootvader was slaaf; als kind hoorde hij de verhalen over wat de blanke Hollanders de zwarte Surinamers ten tijde van de slavernij hadden aangedaan.

Zijn hele leven verzette hij zich tegen de stempel van minderwaardigheid. Hij was actief in de antikoloniale beweging, trouwde met een blanke Nederlandse vrouw en ging na zijn gedwongen emigratie naar Nederland in het verzet in ‘40-‘45.

Quote We laten zien dat de strijd van Anton de Kom nog altijd actueel is Liesbeth Niemans

Sinds 2020 is er een venster van Anton de Kom in de Canon van Nederland. In deze co-creatie met Surinaamse kunstenaar Ken Doorson presenteert het Openluchtmuseum Anton de Kom en zijn gedachtengoed aan een breed publiek.

In de tentoonstelling komen verschillende thema’s aan bod en het speciaal voor de tentoonstelling gemaakte kunstwerk Papa de Kom is hier onderdeel van. Liesbeth Niemans: „Hiermee laten we zien dat de strijd van De Kom nog altijd actueel is.”

Meer informatie is te vinden op dagvandearnhemsegeschiedenis.nl.

Volledig scherm Anton de Kom © Archiefbeeld openluchtmuseum Arnhem

Volledig scherm Iven Codugham blaast de beroemde verhalen over Anansi de spin nieuw leven in. © Chris van Houts