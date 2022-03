Daria is bang dat ze haar thuisstad Marioepol nooit meer terugziet: ‘Ik ben geboren in dat kinderziekenhuis’

video | gemeenteraadsverkiezingen Proefstem­men in Arnhem: voor blinden en slechtzien­den is stemmen niet vanzelf­spre­kend

ARNHEM - Stemmen als je blind of slechtziend bent, dat kan best lastig zijn. In het stadhuis van Arnhem staat daarom een proefbureau. Iedereen die een keer wil oefenen, is welkom.

9 maart