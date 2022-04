De bekendste Arnhem-veteraan, steevast in de stad gezien met een sigaar

Hij was dan geen (oud-)Arnhemmer, maar wel zo’n beetje de bekendste Arnhem-veteraan: Henry McAnelly. Vaak gezien in de stad, met steevast een sigaar. Bij de Rijnbrug of het monument in de Berekuil. Of rijdend in zijn Landrover met veteranen als passagiers op weg naar de door hem opgezette ‘Guided Battle Field Tour’.