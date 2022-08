De heide zucht onder de droogte en dat zie je: de Posbank bloeit, maar minder mooi dan anders

De Arnhemse maakt voor Instagram, haar account heet Corine loves life, veel foto’s op de Posbank. ,,Ik was gisteren even na zonsopkomt op de heide, om kwart over zes. Dan is het licht zo mooi. De oranje zon kleurt de heide diep paars. Later op de dag oogt het paars bijna grijs.”



Van een afstand vond Poot de heide er mooi uitzien. ,,Maar van dichtbij zie je dat de stammen kaal zijn en dat alleen de toppen in bloei staan.”