De John Frostbrug in Arnhem gaat (weer) voor lange tijd dicht: dit moet je weten

Automobilisten, scootterrijders, motormuizen en andere gemotoriseerde verkeersdeelnemers opgelet! De John Frostbrug in Arnhem gaat een anderhalve maand helemaal dicht. Alles wat je over deze afsluiting moet weten lees je in dit artikel.

Waarom is de John Frostbrug dicht?

Rijkswaterstaat pleegt gedurende ruim drie maanden onderhoud aan de brug. Omdat het voor de werklui soms lastig en gevaarlijk is dat er verkeer over de brug rijdt, gaat de brug periodes dicht.



Rijkswaterstaat renoveert het beton en de voegovergangen, er komt nieuw asfalt te liggen en de brug wordt geschilderd.

Wanneer is de brug dicht?

De iconische brug in Arnhem gaat vanaf zaterdag 28 mei 2022 om 20.00 uur op slot. De John Frostbrug blijft dicht tot en met 30 mei 2022 06.00 uur.



Maar daar blijft het niet bij. De Rijnoversteek is vanaf zaterdag 23 juli tot en met 10 september nóg een keer zeven weken gesloten.



In de periode van maandag 30 mei tot en met zaterdag 23 juli zijn er op de brug maar twee rijstroken beschikbaar in plaats van drie. Eén richting de stad en één de stad uit. Je mag dan trouwens ook maar 30 kilometer per uur rijden in plaats van 50.

Voor wie is de brug afgesloten?

In de eerste afgesloten periode mag gemotoriseerd verkeer de brug niet passeren. Dat wil zeggen dat iedereen die bijvoorbeeld op een motor of scooter, of in een auto rijdt, niet op de weg over de brug mag rijden. Bussen en hulpdiensten mogen er nog wel langs.



In de tweede periode van juli tot en met half september geldt de afsluiting voor álle gemotoriseerde voertuigen, dus ook voor bussen, ambulances, politieauto’s en brandweerwagens.

Is er kans op files?

Ja, de kans is groot dat er door de afsluiting van de brug files in en rondom Arnhem ontstaan. Dat komt doordat de John Frostbrug een belangrijke verbindingsweg is tussen Arnhem-Zuid en Arnhem centrum. Bovendien zijn er in de periode waarin de oversteek dicht is ook werkzaamheden aan het Airborneplein, oftewel de Berekuil. Dat kan voor extra oponthoud zorgen.

Hoe kan ik omrijden?

Er zijn twee opties om vanaf Arnhem-Zuid de stad in te komen zonder dat je over de John Frostbrug hoeft. Dat kan via de Andrej Sacharovbrug (via de N325), oftewel de Pleijbrug, en de Nelson Mandelabrug, beter bekend als de Nieuwe Brug. Kom je vanaf het Gelredome dan ga je in plaats van rechtdoor naar de John Frostbrug, gewoon links- of rechtsaf bij de grote kruising. Ga je rechts dan rijd je over de Pleijbrug, ga je links dan sla je meteen weer rechtsaf de Nelson Mandelabrug op.

Mogen fietsers en voetgangers nog wel passeren?

Ja, fietsers en voetgangers vallen niet onder gemotoriseerd verkeer en mogen dus gedurende de hele periode gewoon over de brug heen fietsen of lopen.

