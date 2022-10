De laatste dagen van het gemeentehuis van Rheden

Het nieuwe pand is niet onomstreden. De kosten zijn in de afgelopen tijd opgelopen tot 26 miljoen euro, de helft meer dan aanvankelijk was geraamd. Maar door de vondst van asbest en de oplopende bouwkosten pakt het een stuk duurder uit.



Pogingen om alsnog een goedkoper gebouw neer te zetten, liepen op niets uit. Een aantal oude materialen uit het gesloopte gemeentehuis wordt hergebruikt in het nieuwe, dat in 2024 in gebruik wordt genomen.