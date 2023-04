De magie van de springende koe trekt honderden mensen in Arnhem: ‘Gewoon een grappig gezicht’

Rol Roman Abram­ovitsj bij Vitesse onder de loep bij de KNVB

De KNVB wil opheldering over de rol van Roman Abramovitsj bij Vitesse. De club moet van de licentiecommissie vragen beantwoorden over de invloed van de Rus in Arnhem in de voorbije twaalf jaar. Bij overtredingen kan de voetbalbond straffen opleggen aan de eredivisionist.