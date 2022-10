De man die Arnhems rosse buurt groot maakte, is niet meer

Met Video Popronde is terug in Arnhem: gratis van kroegje naar boekhandel met 64 acts op 30 locaties

De Popronde Arnhem is in volle omvang terug. Na de corona-editie van vorig jaar spelen vrijdag 64 acts op 30 locaties. ,,Arnhem was vorig jaar één van de weinige steden waar het Popronde-publiek mocht staan, maar we moesten met een ticketsysteem werken en QR-codes scannen”, zegt coördinator Romy van Hal.

27 oktober