De nieuwe HEMA in Arnhem is open en zo ziet het eruit [FOTO'S]

indebuurtVerbouwen, met de vrachtwagen af en aan om te verhuizen en doorknallen in de avonduurtjes was niet voor niets; het eindresultaat van de nieuwe HEMA in de Brouwerstraat in Arnhem mag er wezen. Het personeel is trots: ‘’Veel mensen zeggen dat ze dachten dat het mooi zou worden. Maar niet zó mooi. We hebben heel hard gewerkt!’' Bekijk hier hoe de nieuwe HEMA eruit ziet.

Wat meteen opvalt als je binnenkomt is hoe ruim de winkel is opgezet. Er zijn grote gangpaden en de verschillende afdelingen staan verspreid over een groot oppervlak. Leuk om tussen te struinen en te snuffelen op zoek naar je favoriete HEMA-items, dus!

Volledig scherm De grote winkel van HEMA © indebuurt Arnhem

Even lekker snacken

Ook meteen bij binnenkomst zie je de balie met eten. Die zit aan de rechterkant van de nieuwe HEMA in Arnhem. Je haalt er een snelle snack, zoals de bekende HEMA-hotdogs of smoothies. Neem ze mee of peuzel ze op aan de hoge tafels in het raam.

Volledig scherm De snackcorner van HEMA © indebuurt Arnhem

Kassa’s, kassa’s, kassa’s

Massa is kassa! Of is het bij HEMA toch kassa is massa? Anyway, in elke hoek van de winkel vind je wel een kassa. Of het nou een zelfscanner is, een kassa met het vertrouwde HEMA-personeel of een fotobalie, je kan bijna overal snel en makkelijk je spulletjes afrekenen

Volledig scherm Kassa's en zelfscankassa's © indebuurt Arnhem

Roltrappeeuuuuh!

Net zoals bij je oude vertrouwde HEMA aan de Rijnstraat zijn er in het nieuwe filiaal weer roltrappen. Daarmee kan je lekker zonder moeite naar de eerste verdieping. Dit keer zit er wel een grote trap tussen. Voor als je bijvoorbeeld je stappendoel wilt halen.

Volledig scherm Roltrappen en een gewone trap bij HEMA © indebuurt Arnhem

(Rolstoel)toegankelijkheid

Voor mindervaliden en mensen in een rolstoel zijn alle verdiepingen in de nieuwe HEMA in Arnhem toegankelijk. Van de begane grond naar de eerste verdieping kunnen ze met de lift en het restaurant is toegankelijk via een liftje waar de rolstoel inpast. Handig, want zo hoeft hij niet van het trapje af. Meer rolstoeltoegankelijke restaurants in Arnhem vind je hier.

Volledig scherm Een rolstoellift op de eerste verdieping. © indebuurt Arnhem

Versafdeling en supermarkt

Net zoals bij de oude HEMA aan de Rijnstraat heeft het filiaal in het Musiskwartier een grote supermarkt met versafdeling. Je haalt hier wijnen, verse vleeswaren en allerlei andere voedingsmiddelen. Gelukkig is het schap met HEMA-rookworsten ook weer goed gevuld, want dat was even geleden wel anders.

Volledig scherm De versafdeling van HEMA © indebuurt Arnhem

Nooit meer zoeken

Liep je ook wel eens door de HEMA, op zoek naar iets specifieks, maar wist je niet waar je het kon vinden? Dat is nu verleden tijd. Er staat namelijk duidelijk aangegeven waar welke afdeling te vinden is. En wel met fancy lichtgevende letters. Theedoeken kopen? Kijk even omhoog waar de afdeling ‘keuken’ zich bevindt en je hebt ze zó gevonden.

Volledig scherm De woonafdeling met een balie voor op maat gemaakte gordijnen © indebuurt Arnhem

Vernieuwd restaurant

Misschien wel het leukste aan de nieuwe HEMA in Arnhem is het restaurant. Het is groot, je kan er lekker eten en drinken halen en de inrichting is helemaal vernieuwd! Er zijn veel zitplekken, gezellige nisjes en grote tafels waar je makkelijk met een gezin aan past. Als je even wat wilt werken of studeren, kan je hier prima je laptop openklappen. Er zijn zelfs stopcontacten beschikbaar!

Volledig scherm Het vernieuwde restaurant van HEMA © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Het vernieuwde restaurant van HEMA © indebuurt Arnhem

Schone toiletten

Oud en vertrouwd bij HEMA zijn natuurlijk de toiletten met een persoon die ze regelmatig schoonhoudt. Ook in dit nieuwe filiaal vind je ze weer op de eerste verdieping. Een toiletbezoekje kost 70 eurocent. Daar krijg je een frisse en schone wc voor terug.

Volledig scherm de toiletten van HEMA © indebuurt Arnhem

