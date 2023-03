De omgekeerde wereld: Sparta nu een voorbeeld voor Vitesse

Sparta, club uit 1888 waar de kerndoelstelling altijd handhaven is, droomt dit jaar van een Europese toer. Een tocht langs grote steden en mooie stadions. Van furie in vloedlicht.

Voor Vitesse, club uit 1892 en verwend met internationale avonturen, telt alleen overleven. Een nieuw seizoen in de eredivisie, dat is in Arnhem een zegen. Voetbal op vrijdag geldt als schrikbeeld.

Zo zijn de rollen omgedraaid. Sparta is in Nederland de club die in het hiaat is gesprongen van Vitesse. Vol trots neemt de Rotterdamse club plek zes op de ranglijst in. Met zicht op plaats vijf. De Arnhemse club is, geplaagd door overnameperikelen, een stadiondossier, licentiezaken en een zomerse leegloop, juist afgedaald naar de onderste regionen van de eredivisie. De formatie van coach Phillip Cocu staat op plek dertien en kijkt vooral naar beneden.