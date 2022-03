De opmars van de lokale partijen: ‘Dit had ik in mijn stoutste dromen niet zo bedacht’

Eenmanszaak Rob kan in Montferland ineens bouwen aan coalitiebootje

Nog niet zo lang geleden is hij vooral bekend als bestuurslid van de lokale sportclub, nu lijkt Rob Mos onderdeel te worden van de coalitie in Montferland. Tweeënhalf jaar nadat hij als raadslid op eigen benen komt te staan, boekt hij een megasucces bij de verkiezingen met vijf gewonnen zetels.



Rob Mos is een van de grote winnaars van de verkiezingen in Montferland. Een dag later kan hij niet fatsoenlijk over straat in Didam. Overal waar hij is, wordt hij aangeklampt of nageroepen. Zijn telefoon staat roodgloeiend, niet alle appjes heeft hij kunnen lezen. Het hoort allemaal bij zijn nieuwe status.