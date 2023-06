De Paasberg zonder te spelen ronde verder in promotiestrijd, tegenstander Alverna heeft te weinig spelers

Thomas Letsch werd voor gek verklaard, maar is nu een held in Bochum: ‘Dit is een fabelachti­ge prestatie’

Held van Bochum. Architect van een voetbalwonder. Strateeg in de Bundesliga. Na succes met Vitesse heeft Thomas Letsch nu ook zijn naam gevestigd in Duitsland. ,,We zaten in een achtbaan van emoties.”