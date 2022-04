De pandemie maakte pijnlijk duidelijk: onze wetgeving hapert bij een echt grote crisis

In Nederland hebben we dat juridisch niet goed geregeld, zo bleek op het juridische congres Legal Valley in Arnhem deze week, waarbij onder meer Raad van State-leden Thom de Graaf en Ybo Buruma, maar ook Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen aanwezig waren. En de coronacrisis maakte dat pijnlijk duidelijk.



De juridische basis onder alle coronamaatregelen was de afgelopen twee jaar wankel. Afstand houden, de avondklok, het sluiten van winkels en cafés of de mondkapjesplicht.



Tien maanden lang waren de coronamaatregelen, die onze vrijheid beperkten, gebaseerd op noodverordeningen van de burgemeesters. Maar deze noodverordeningen zijn bedoeld als zeer tijdelijk, enkele dagen tot slechts enkele weken.