De pijn na de verwoestende brand in Arnhem is nog voelbaar: ‘De trouwfoto is de enige foto de ze nog hebben’

Bewoners acht huizen op straat na enorme brand in Arnhem; aantal woningen al gesloopt

In een woning aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf heeft sinds zondagmiddag een urenlange grote brand gewoed. Het vuur sloeg over naar huizen ernaast. De schade is zo groot dat 's avonds begonnen is met de sloop van enkele woningen. Voor de bewoners van het blok van de brand, dat uit acht huizen bestaat, moet langdurige opvang worden gezocht.