De Romeinse geschiedenis ligt in Arnhem nog in de grond; eerste boek ooit over castellum Meinerswijk

Leuk, die erkenning voor de Limes! Maar wat schieten we ermee op?

ARNHEM/ELST - Veel blijdschap in de regio's Arnhem en Betuwe over de aanwijzing van de Nederlandse en Noord-Duitse grens van het Romeinse rijk (de ‘Limes') als Werelderfgoed van Unesco. Maar wat is er hier eigenlijk na 2000 jaar nog te zien? En trekken we er busladingen toeristen mee?

29 juli