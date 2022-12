De schoonzoon van Jos Aalders zegt vaak: ‘Pa, wat ik nu toch weer over jou hoor...’

UPDATE Uitpubliek mag weer, tóch is NEC-aan­hang ontevreden over besluit Gelderse derby: ‘Hadden meer kaarten gewild’

ARNHEM - Uitpubliek is weer welkom bij de Gelderse voetbalderby. Vierhonderd NEC-supporters mogen komende maand in GelreDome de eredivisieclash met Vitesse bijwonen. Toch klinkt vanuit Nijmegen gemor over dat Arnhemse besluit.

6 december