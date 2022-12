De slogans bij Henri Bloem zijn in Arnhem nét zo bekend als de wijn: ‘Soms zijn ze echt op het randje’

Waar een wil is, is een wijn, en daarvoor moet je bij Bloem zijn

Michel: ,,Je wil niet weten hoe vaak ik word aangesproken met ‘Henri’ of ‘meneer Bloem’. Maar we zijn een franchise, Henri Bloem is een keten van wijnzaken. We komen allebei uit de horeca, hebben jarenlang restaurant Het Wolvenbosch (nu: restaurant De Tijd) in Wolfheze gerund. Daarvoor hebben we een paar jaar in New York en Zwitserland gewoond.