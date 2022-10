De speaker in de Grolsch Veste riep om dat het stadion bijna uitverkocht was. Bijna, op het uitvak na

We gingen met de trein naar Enschede. Hoe dichterbij we kwamen, hoe meer Grolsch er om ons heen werd gedronken. Grolsch in blikjes, Grolsch in flesjes.



De prullenbakjes puilden uit van Grolsch. Daarna arriveerden we bij het stadion, de Grolsch Veste.



We liepen langs het beruchte vak P, waar Grolsch werd gedronken en Grolsch werd uit geplast, in plaskruizen. Grolsch is in de regio Twente groter dan God. Véél groter.