De toiletten waren, net als thuis, voor iedereen, genderneutraal. Ik dacht aan Gino Luurssen

Arnhem voor Eeuwig De bekendste organist van de Eusebius­kerk bleef liever ongezien

In de rubriek Arnhem voor Eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemse Courant, aan de hand van foto’s het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: de bekendste organist van de Grote of Eusebiuskerk.