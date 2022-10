De verhalen van Thierry, de schilder en de chemo-ontkenner klinken erg onwaarschijnlijk, toch luister ik er graag naar

De pizza was een beloning omdat hij me had geholpen een muis uit mijn huis te verjagen. De schilder had behulpzaam, geduldig en empathisch gereageerd op mijn hysterische muisreactie.



Tijdens het eten begon de schilder over mijn niet geringe angst. Die angst, zei hij, is het belangrijkste wapen van het kwaad, dat aan de winnende hand was. Hij wees naar mijn tv. ,,Die voedt jouw angst.”