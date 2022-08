De verkoop van Vitesse-tenues moest verboden worden. Het geel-zwart van de politie is ook niet te koop in de politie-fanshop

Van 6 rijstroken naar 1 door onderhoud Airborne­plein, net nu het onverwacht druk is op de weg

ARNHEM - De gemeente Arnhem zet alle zeilen bij om het verkeer in de stad ondanks alle werkzaamheden goed te laten doorstromen. Zeker op de Centrumring is dat lastig. Door onderhoud op het Airborneplein krijgt één rijstrook voor zes rijstroken aan voertuigen te verwerken. En net deze week is het onverwacht druk.

16 augustus