De VVD raakt zijn wethouders kwijt, nieuwe coalities hebben links signatuur

Voor de VVD is geen plek meer in de nieuwe colleges van Arnhem, Rheden en Renkum. In alle drie die gemeenten vallen de liberalen over boord. Er rest hen een plek langs de zijlijn.

De VVD verloor nauwelijks stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Toch mocht ze niet aanschuiven bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. In zowel Arnhem als Renkum en Rheden waren het juist de linkse partijen die naar elkaar toeschoven. Samen met de lokale partijen, de winnaars van de laatste verkiezingen.

Arnhem krijgt zelfs een opvallend links college met naast GroenLinks, de PvdA, D66 en Arnhem Centraal ook de Partij voor de Dieren en nieuwkomer Volt. Beide maakten nooit eerder deel uit van een lokaal bestuur.

Buiten boord

Ook in Renkum stappen GroenLinks en de PvdA in het college. Omdat lokale partij GemeenteBelangen maar liefst 8 van de 23 zetels haalde, zijn meer partijen niet nodig om een college te vormen. Daarom valt naast de VVD ook D66 in die gemeente buiten boord.

In Rheden mag D66 nog wel aanschuiven in het college bij de linkse partijen GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie en lokale partij GPR Burgerbelangen. De onderhandelingen over een nieuw college lopen daar zo voorspoedig dat de formateur verwacht binnenkort een coalitieakkoord naar de gemeenteraad te kunnen sturen. Die wordt in de raadsvergadering op 31 mei besproken.

Ook in Arnhem verwachten de onderhandelende partijen dat ze eruit komen. Ze verwachten eind mei een nieuw college en een plan voor de stad te kunnen presteren. Renkum is net iets eerder en heeft nu een presentatie van plannen op woensdag 18 mei op de agenda gezet.

Ronald Haverkamp, die vorige week na twaalf jaar vertrok als wethouder voor de VVD in Rheden, denkt dat het linkse college in zijn gemeente zeker een andere koers zal varen dan de colleges waarin hij zat. Zo verwacht dat hij dat gekozen wordt voor meer sociale woningbouw, in zijn ogen voor Rheden geen goede keus.