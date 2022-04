De wereld als grote speelplaats: Freerunners ‘jammen’ in Arnhem

Maneges in de regio in hoge staat van paraatheid na uitbraak paardenvi­rus: geen paniek bij toppaarden­cen­trum

Bij Glock Horse Performance Center (GHPC) in Oosterbeek is geen enkele reden tot paniek. Dat stelt trainer Nicole Werner van het toppaardencentrum. Zij reageert daarmee op de uitbraak van het voor paarden levensbedreigende en zeer besmettelijke rhinovirus. Dat is recent uitgebroken onder paarden bij pensionstal De Snippervlucht in Doorwerth, enkele kilometers verderop.

30 maart