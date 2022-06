Deense rockband Volbeat komt naar GelreDome

ARNHEM - Stadion GelreDome is één van de 32 Europese podia die Volbeat aandoet tijdens de Servant of the Road World Tour die de Deense rockband maandagochtend aankondigde. Arnhem staat op de agenda voor vrijdag 9 december. In het voorprogramma spelen Skindred en Bad Wolves.

Volbeat, dat eerder deze maand nog als vervanger van Queens of the Stone Age optrad op Pinkpop, staat bekend om de mix van heavy metal en rockabilly. Opgericht in 2001 is Volbeat in eigen land inmiddels een grote naam. De band mag zich op de borst kloppen als enige Deense artiest ooit die het Parken-stadion in Kopenhagen heeft uitverkocht. Dat heeft bij concerten een capaciteit van bijna 50.000 toeschouwers.

De tournee is gekoppeld aan het meest recente album Servant of the mind, opgenomen tijdens de coronapandemie. De vorige studioplaat, Rewind, replay, rebound uit 2019, leverde de band de hoogste notatie op in de Britse hitlijsten.

Hitsuccessen

Verder ontving Volbeat in 2014 een Best Metal Performance Grammy nominatie voor Room 24 (featuring King Diamond) en won de band meerdere Deense muziekprijzen. In Nederland had Volbeat nog geen hitsucces.

Kaarten voor het concert in GelreDome gaan minimaal 56 euro kosten. Daar komen dan nog servicekosten bij. De tickets gaan vrijdag 1 juli om 10.00 uur in de verkoop.