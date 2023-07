Den Haag wil van vakantieparken woonwijken maken, maar dat schiet in Gelderland helemaal niet op

Column Remco Kock Arie Boomsma en ik genieten allebei van sixpacks. Ik drink het mijne op, hij showt het zijne

,,Wat is er mis met Arie Boomsma?” De vraag kwam van skateboarder Douwe Macaré, met wie ik voor Anne & Max in gesprek was geraakt. Even daarvoor had ik in een opwelling tegen Douwe gezegd: ,,Hé, je lijkt op Tom Cruise.” En snel daarna, omdat een vergelijking met een 61-jarige voor een prille dertiger geen compliment is: ,,Een jonge Tom Cruise.”