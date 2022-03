Dennis komt voor een vegan maatpak naar Arnhem: ‘Kostuum met dierlijke materialen geen optie’

Vrouwen rukken op in de gemeentepo­li­tiek: de kies-een-vrouw-strategie heeft succes

Vrouwen verdringen de mannen in de gemeentepolitiek. In zowel Arnhem als Rheden komen drie vrouwen met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. In Renkum gaat het om één vrouw. Dit gaat ten koste van mannen.

22 maart