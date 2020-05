Derde dumping in een week; Zeker 40 vaten drugsafval bij Arnhemse woonwijk

het virus en ik Scholieren slaan laptopje open in kantoor van AH Arnhem: ‘Na werk volgen ze digitaal een schoolvak’

8 mei ARNHEM - Scholieren klappen in deze tijd ‘s ochtends hun laptop open in het kantoor van supermarktmanager Robert Vroegop van de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel in Arnhem. Zo combineren ze het vakken vullen met de eerste online les in de morgen.