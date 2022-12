Deze app moet burn-out onder studenten voorkomen: ‘Ik ken iemand die de deur niet meer uitkomt’

Met video Geen regenworm te vinden in Park Sonsbeek: 2000 nieuwe bomen en struiken moeten bodem redden

ARNHEM - Storm Eunice maaide in februari een flink aantal hoge eiken en beuken tegen de vlakte in Park Sonsbeek. In dat gat worden dit weekend 2000 nieuwe bomen en struiken geplant door de gemeente en natuurorganisatie IVN.

11 december