Deze evenementen willen Arnhemmers weer terugzien in de stad

indebuurtArnhem kent heel veel leuke festivals , activiteiten, themadagen en feesten, maar er zijn er ook een aantal verdwenen uit de stad. Stadsgenoten vinden dat jammer. ”De stad is ingedut”, reageert een indebuurt-volger op Facebook . Deze evenementen willen Arnhemmers graag terugzien in de stad.

Rio aan de Rijn

Welke Arnhemmer kende dit evenement niet: Rio aan de Rijn. Deze kleurrijke zomercarnaval is één van de evenementen die stadsgenoten graag zouden terugzien in Arnhem.

Living Statues

Ze leken nét echt: de levende standbeelden die in Arnhem te zien waren tijdens het World Living Statues Festival. Het festival dreigde uit de stad te verdwijnen, het was in 2019 voor het laatst, maar er is goed nieuws! De Parade der Kampioenen vindt op 9 oktober 2022 plaats in de stad! Daarover binnenkort meer op indebuurt Arnhem.

Rijnfestijn

Wat een heerlijk feest was het toch altijd: het Rijnfestijn. Menig stadsgenoot sloot hier de zomer mee af en vergat dan even alle zorgen. Ja, het Rijnfestijn is één van de evenementen die we graag willen terugzien in Arnhem. Met het filmpje hieronder kan je, ondanks dat het er niet meer is, nog een klein beetje van het feest genieten.

Arnhem Proeft

Arnhem Proeft was een paar jaar geleden voor het laatst. En dat vinden stadsgenoten heel jammer. De gemeente besloot geen vergunning meer te verlenen voor dit gezellige foodtruckfestival. Dat deden ze in verband met de aanleg van riolering én omdat het Musispark tijdens voorgaande edities te erg beschadigd was. Zo meldt de Gelderlander.

De Harleydag

Niet alleen voor Harley Davidsonliefhebbers was de Harleydag een geliefd evenement. Veel Arnhemmers (en niet-Arnhemmers) missen de spectaculaire dag vol motoren en vertier. Ben jij motorliefhebber? Dan vind je hier leuke motorroutes.

