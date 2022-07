Deze handige plekken in Arnhem stuur je toeristen heen voor informatie

indebuurtHeb je het ook wel eens gehad dat je aangesproken werd in de stad door toeristen in Arnhem die je iets wilde vragen? En vervolgens weet je eigenlijk helemaal niet waar je ze naartoe kunt sturen? Deze plekken kunnen ze terecht voor informatie over de stad en meer.

Citystore Arnhem

VisitArnhem beheert de Citystore in de Eusebiuskerk in Arnhem. Deze winkel lijkt op het VVV kantoor van vroeger. Het is zes dagen per week geopend, met uitzondering van zondag. De medewerkers weten veel over Arnhem en tippen toeristen graag de hoogtepunten en activiteiten in de stad. Toeristen kunnen er ook kaartjes kopen voor attracties in de stad of een kaart meekrijgen voor fiets– en wandelroutes.

En jij als Arnhemmer kunt natuurlijk ook gewoon even binnenwandelen voor een kop koffie. Als je het leuk vindt om zelf tips te geven, check dan dit artikel voor inspiratie!

Rozet

Het is een bibliotheek, een restaurant maar ook een perfecte plek om informatie te krijgen over Arnhem. In de hal van Rozet vind je altijd wel info en folders over de stad, en natuurlijk over wat er te doen is in Rozet. Bovendien kunnen toeristen dan gelijk een bezoek brengen aan het Erfgoedcentrum Rozet, een van de meest boeiende ‘musea‘ van Arnhem. Pal onder Rozet te vinden, gaaf toch?!

Molenplaats Sonsbeek

Natuurcentrum Arnhem in Molenplaats Sonsbeek is dé startlocatie voor een avontuurlijke dag in het groen van Arnhem. Het is het beginpunt van veel wandelingen maar ook fietstochten. De medewerkers adviseren over toffe routes en je kunt je avontuurlijke dag beginnen of juist afsluiten met een lekkere bak koffie op het terras. De toeristen die komen voor het groen moeten zeker langs de Molenplaats Sonsbeek. Alvast checken welke mooie (nationale) parken en natuurgebieden er allemaal te bezoeken zijn in de buurt van de stad? Check dan dit artikel.

Stadsgids Arnhem

Een digitale tip voor iedereen die nieuw is in Arnhem: laat ze de stadsgids downloaden op hun smartphone of tablet! Daar staat zo ongeveer alles in wat je wil weten over Arnhem, van stadswandelingen tot restaurants en de tofste hotspots van het Modekwartier. De Stadsgids kun je geprin halen bij onder andere VisitArnhem, maar de digitale versie is net zo handig.

En als je dan toch digitale tips geeft aan toeristen, tip ze dan ook even ArnhemLife!

