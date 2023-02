Deze opvallende rode toren siert nu de entree van Heteren, en straks komt ‘het vriendinnetje van Flipje’

Tweede lichaam gevonden in schuur na hevige brand in Arnhem, bewoonster dreigde uitgezet te worden

Op de plek in de De Wiltstraat in Arnhem waar dinsdag een grote brand woedde, is een tweede lichaam gevonden. Dinsdagavond maakte de politie de vondst van een eerste lichaam al bekend. ,,Het onderzoek naar de identiteit van de twee slachtoffers loopt volop”, aldus de politie.

14:51