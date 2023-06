Deze winkel is zes weken open en nu al een enorme hit: ‘Mijn vriend is groot fan van uw filmpjes’

Politie weet het nu zeker: in Rhedense bedrijfs­loods werd drugs geprodu­ceerd

In de Rhedense bedrijfsloods waar de politie vorige week donderdag een inval deed, is allerlei materiaal gevonden om drugs te maken. Dat laat de politie weten na onderzoek. Of een verband bestaat met de grote drugsdumping in Velp, een paar dagen eerder, blijft onduidelijk.