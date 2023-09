Verborgen parel: hier in Arnhem vind je een wijngaard (en kun je proeven)

Rechtszaak Ilonka B. leed na de 'verdwij­ning' van Wim een rustig ongestoord leventje

Met een bijl zou Ilonka B. (56) haar partner Wim hebben omgebracht. Daarna verborg ze zijn lichaam in de kruipruimte vlakbij de voordeur van hun woning in Elst. Maandenlang deed de vrouw aan de buitenwereld voorkomen alsof Wim zelf de benen naar het buitenland had genomen. Dinsdag verschijnt zij voor het eerst voor de rechtbank. Verdacht van moord.