Dief stapt in auto met draaiende motor en rijdt weg; eigenaar haalde ontbijt bij tankstation

Rheden fusiepart­ner voor Brummen? ‘Dat zou kunnen’

13 november DE STEEG - De VVD in Brummen heeft voorgesteld de gemeente op te heffen en samen te voegen met een andere gemeente. Of buurgemeente Rheden als fusiepartner in aanmerking komt, kan fractievoorzitter Peter-Paul Steinweg niet zeggen. ,,Eerst moeten we de situatie onderzoeken.”